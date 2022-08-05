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Президент Ильхам Алиев: Необходимо обеспечить вывод с нашей территории элементов незаконных армянских военных формирований

Политика Материалы 5 августа 2022 09:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Необходимо обеспечить вывод с нашей территории элементов незаконных армянских военных формирований

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БАКУ/Trend/- 4 августа Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев отметил необходимость обеспечения вывода с нашей территории вооруженных сил Армении и элементов незаконных армянских военных формирований, которые продолжают присутствовать в Карабахском регионе Азербайджана. Однако армянская сторона все еще не обеспечила это, что, в свою очередь, является нарушением официальным Ереваном положений Заявления от 10 ноября 2020 года и невыполнением Арменией взятых на себя обязательств.

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