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Азербайджан и Турция работают над процессом нормализации отношений с Арменией - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 27 августа 2022 12:09 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция работают над процессом нормализации отношений с Арменией - Хикмет Гаджиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША /Trend/ - Азербайджан и Турция работают над процессом нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.

“Азербайджан и Турция выступают за мир в регионе, поэтому была протянута рука Армении. Обе страны работают над процессом нормализации отношений и могут стать хорошими партнерами для Армении”, - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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