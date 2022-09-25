Глава МИД Азербайджана вновь призвал ЮНЕСКО отправить миссию на освобожденные территории

БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО все еще не отправила миссию на освобожденные территории Азербайджана для проведения оценки нанесенного в период оккупации ущерба.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает в субботу Trend.

По словам Байрамова, Азербайджан долгие годы призывал Армению поддержать независимую миссию ЮНЕСКО для оценки и оказания помощи в защите культурных памятников в регионе.

"Несмотря на то, что с армянской оккупацией данных земель было покончено в 2020 году, миссия ЮНЕСКО все еще не посетила данные территории. И я в очередной раз публично призываю к проведению данной миссии", - сказал Байрамов.

По его словам, уровень разрушений на освобожденных территорий явно указывает на желание уничтожить все следы Азербайджана на этих территориях.

"На протяжении 30 лет Армения проводила этнические чистки на этих территориях, незаконно переселяя туда людей, что является серьезным нарушением международного права", - сказал он.