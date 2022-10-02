Карабах - пример почему миру необходимо новое решение проблемы мин - материал Al Jazeera

БАКУ /Trend/ - Карабах - пример почему миру необходимо новое решение проблемы наземных мин.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в материале телеканала Al Jazeera.

Сообщается, что через восемь лет после начала войны на востоке Украины, Киев столкнулся с серьезной минной проблемой. Приблизительно 160 тысяч квадратных километров загрязнены наземными минами, поэтому Украина в настоящее время является одной из стран мира с наибольшим количеством мин. Для сравнения, эта территория почти вдвое превышает площадь Ирландии.

"Чтобы оценить масштаб минной проблемы, посмотрите на Карабахский регион на Южном Кавказе. В начале 1990-х годов он стал одним из наиболее интенсивно заминированных районов на Земле после первой Карабахской войны между Арменией и Азербайджаном. В конце 2020 года Азербайджан освободил свои земле, которые Армения оккупировала в ходе первой Карабахской войны. С тех пор Азербайджан приступил к разминированию освобожденных территорий. На сегодняшний день от мин расчищено 514 кв. км. Может показаться впечатляющим, но 11 270 кв. км все еще остаются непригодными для проживания", - говорится в материале.

Отмечается, что проблема разминирования заключается в цене. Азербайджан находится в лучшем экономическом положении, чем большинство других стран, чтобы финансировать данную деятельность, и тем не менее, он смог расчистить только 514 квадратных километров за два года. В целом, страны, которые больше всего нуждаются в разминировании, меньше всего могут себе это позволить, поскольку конфликты, в которых минируются территории наземными минами, также подрывают экономику. Чтобы обеспечить финансирование, мир, свободный от наземных мин, должен стать целью Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) наряду с 17 взаимосвязанными глобальными целями, которые должны быть достигнуты к 2030 году

"Эта идея была выдвинута и обсуждена на Гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджанским агентством по разминированию и Программой развития ООН (ПРООН) в Баку в начале этого года. Нынешних международных договоров недостаточно, равно как и национальных программ.

Согласно отчету наблюдателя за разминированием Mine Action Review, в 2020 году в мире было разминировано всего 153,4 кв. км. Менее четверти национальных программ разминирования также оцениваются как «хорошие» или «очень хорошие»; остальные были слишком недофинансированы, чтобы добиться какого-нибудь значительного прогресса.

Однако, если разминированию будет присвоен статус ЦУР, преимущества будут ощущаться немедленно", - говорится в материале.

Подчеркивается, что усеянные наземными минами земли не являются новой проблемой. Но нужно новое решение. Если мы хотим когда-нибудь увидеть мир, свободный от них, нам нужно рассматривать их как проблему социального развития, а не техническую или военную, подытоживается а материале.