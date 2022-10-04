Отношения с Азербайджаном приоритетны для правительства Израиля - The Jerusalem Post

БАКУ /Trend/ - Отношения с Азербайджаном являются для правительства Израиля приоритетными и стратегическими.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в статье израильского военного журналиста Сета Дж. Францмана для The Jerusalem Post.

В материале отмечается, что министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Азербайджан в важный для связей Израиля с Баку период.

По данным министерства обороны Израиля, визит был посвящен вопросам безопасности и направлен ​​на укрепление сотрудничества в области обороны между странами.

В ходе визита Ганц обсудил изменения в ближневосточном регионе после подписания Авраамских соглашений. Он также говорил о примирении Израиля с Турцией. В материале отмечается, что это очень важные шаги для отношений двух стран.

«Азербайджано-израильские отношения не новы, и Баку остается ключевым партнером для Израиля. В недавней статье Центра Моше Даяна Тель-Авивского университета отмечается, что "Израиль сделал Азербайджан своим основным источником энергии". Являясь одним из основных импортеров азербайджанской нефти, Израиль покрывает более половины внутреннего спроса на нефть из прикаспийской страны», — говорится в материале.

Есть и много других аспектов этих связей, в том числе тот факт, что положение Азербайджана важно и с географической точки зрения. Связи между Израилем и Турцией сильно ослабли за последнее десятилетие, но связи Израиля с Азербайджаном остаются прочными по сей день, пишет автор.

«Это свидетельствует о том, что отношения двух стран пережили множество изменений. Очевидно, что израильско-азербайджанские отношения только укрепляются. Для Израиля это не какая-то стратегическая игра, у страны есть насущные потребности. Ей нужны друзья в регионе, и она хочет развивать отношения с такими странами, как ОАЭ, Бахрейн, Азербайджан, Египет и Марокко, а также иметь теплые отношения с Иорданией и Турцией», — говорится в материале.

Таким образом, отмечает автор, при всех нынешних реалиях Израиль хочет не только процветания связей с Баку, но и их дальнейшего укрепления, в связи с чем визит Ганца имеет очень большое значение.