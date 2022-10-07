В первых рядах и в центре - растущая международная роль Президента Ильхама Алиева в Европе

БАКУ /Trend/ - 6 октября в Праге состоялась пленарная сессия открытия саммита «Европейское политическое сообщество», в котором приняли участие главы государств и правительств 44 стран.

Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите «Европейское политическое сообщество» по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы.

Президента Ильхама Алиева сегодня знают в Европе как самого авторитетного главу государства.

Растущий авторитет Президента Азербайджана на международной арене укрепляет политическую мощь страны, а также оказывает положительное влияние на процессы, происходящие в регионе.

Став экономическим, культурным, а также научным и интеллектуальным центром региона, Азербайджан принимает международные мероприятия, на которых обсуждаются самые актуальные проблемы современного мира, собирает в Баку влиятельную научную, культурную и политическую элиту цивилизованного мира, приглашается на международные глобальные форумы и встречи. С Азербайджаном согласовываются многие политические и экономические вопросы, позиция нашей страны часто играет решающую роль.

После второй Карабахской войны возрастает международный авторитет Азербайджана, его геополитическая и геоэкономическая мощь.На фоне ситуации в Украине также еще больше возрастает стратегическое значение официального Баку, формирующего взаимовыгодные связи сотрудничества с глобальными центрами силы.

Еще несколько дней назад по приглашению Президента Болгарии Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в городе София.

Также важно отметить предыдущий визит Президента Ильхама Алиева в Италию, и в частности участие и выступление на международном форуме в итальянском городе Черноббио, на который глава азербайджанского государства был приглашен Президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Италии Марио Драги и мозговым центром The European House – Ambrosetti.

Одна только хронология прошедшего месяца показывает, насколько возросла международная роль Президента Азербайджана в мире, и в особенности в Европе. Западные круги стремятся встретиться с руководителем Азербайджана на различных уровнях, узнать его мнение по обсуждаемым вопросам, еще больше улучшить отношения с Азербайджаном.

Эти нюансы еще раз проявились на встрече в Праге. После открытия пленарной сессии саммита «Европейское политическое сообщество» участники сделали совместное фото. На фото Президент Азербайджана стоит в первом ряду и в центре. Этот нюанс на самом деле является отражением растущего политического авторитета и международной роли Президента Ильхама Алиева.

На фоне новых реалий Азербайджан и его лидер с особым вниманием воспринимаются и принимаются всем миром!

(Перевод: Фидан Мустафаева)