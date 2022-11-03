Азербайджанские военнослужащие успешно завершили участие в программе НАТО

БАКУ /Trend/ - В рамках программы НАТО «Концепция оперативных возможностей» (КОВ) в городе Монс (Бельгия) состоялась ежегодная конференция.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на конференции с участием представителей различных штабов НАТО и военнослужащих Азербайджанской Армии было особо отмечено, что наша страна широко использует программу КОВ и обладает передовым опытом среди стран-партнеров.

Было отмечено, что Палубная группа ВМС, заявленная в Объединение Совместных Сил, успешно приняла участие в оценивании второго уровня (NEL-2) по «Воспрещению действий в море», проведенном в Турции в рамках программы КОВ НАТО, и была признана подразделением «Готовым к бою».

За успешное участие полномочные представители альянса вручили нашим военнослужащим сертификат «К бою готов».

(Перевод: Нубар Кулузаде)