Армяне встретили Пелоси цветами, а Путина - протестами – "кремлевский план" Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Никол Пашинян, пришедший к власти в Армении в результате «бархатной революции» в период противостояния между Западом и Россией, стал "головной болью" для Москвы. С самого начала Пашинян проводит антироссийскую политику, стремится обеспечить интересы Запада в Армении. И во многих случаях ему даже удавалось добиться своих антироссийских целей.

Рассмотрим антироссийские, прозападные шаги Никола Пашиняна:

- Большинство должностных лиц, представленных в политическом руководстве Армении, усердно работает, чтобы обеспечить интересы Запада в стране;

- Как только Никол Пашинян пришел к власти, началось преследование бывших президентов Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, которые считаются "людьми Москвы". Против Хачатурова было возбуждено уголовное дело, он был освобожден от должности. Также уголовное дело было возбуждено против Саргсяна, а Кочаряна отправили в тюрьму. Естественно, эта политика Пашиняна в отношении пророссийской политической элиты в Армении не могла не вызвать серьезного беспокойства в Москве;

- Государства, входящие в один военный блок, по необходимости делятся друг с другом различной информацией военного характера. Цель состоит в том, чтобы дать возможность армиям блока извлечь выгоду из боевого опыта друг друга. Однако власти Армении используют эту возможность в других целях. Согласно информации, армянские военнослужащие, обучающиеся в России, передают западной разведке учебные материалы, которыми пользуются на занятиях, а также секретную информацию об оружии. Этот процесс начался после прихода к власти Никола Пашиняна. Конечно, западные страны всегда проявляли большой интерес к российской военной промышленности и ее секретам. И в особенности это актуально сейчас, на пике противостояния между Западом и Россией. Судя по всему, в этом деле особую помощь оказывает Пашинян. К тому же он стремится к замене российского оружия в армии своей страны. Вопросы военного сотрудничества обсуждались министром обороны Армении Суреном Папикяном в США и Франции в сентябре этого года. Также Армения закупила в Индии оружие и военную технику на 270 миллионов долларов;

- Пашинян, используя напряженность на азербайджано-армянской государственной границе, расширяет процесс отказа от военно-политических институтов России. Среди шагов Еревана, противоречащих интересам России, приглашение миссии ОБСЕ и Европейского союза на армяно-азербайджанскую границу.

Тем самым налицо высокий уровень антироссийской пропаганды в правительстве Армении. Хотя армянский премьер-министр вел антироссийскую пропаганду в государственных структурах с первых дней своего прихода к власти, среди народа эта работа началась после второй Карабахской войны. Журналисты, политические деятели, близкие к Пашиняну, вели в обществе такую пропаганду, что "причиной поражения Армении в войне стала Россия", и "если бы Россия и ОДКБ оказали стране военную помощь, то она бы победила". После жесткого отпора, полученного Арменией в ответ на совершенную ею 12-14 сентября провокацию, Пашинян еще больше усилил антироссийскую пропаганду, в стране прошли антироссийские митинги, озвучивались требования о выходе Армении из ОДКБ. Выступая в те дни на заседании ООН, Пашинян, воспользовавшись антироссийскими настроениями в стране, озвучил мнение против ОДКБ, а значит, и против Москвы. По его словам, отсутствие реакции ОДКБ и России на последние события вызвало много вопросов в армянском обществе.

Отметим, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, посетившая Армению в период после провокации, совершенной Арменией 12-14 сентября, была встречена в Ереване цветами и митингами поддержки. Тогда как Президент России Владимир Путин, прибывший в Ереван для участия в заседании ОДКБ, был встречен акциями протестами. На митингах в Ереване звучат лозунги против России. Естественно, что организаторами митингов как в поддержку Пелоси, так и антироссийских являются непосредственно армянские власти.

Как видно, армянские власти довольны нарастающими в стране антироссийскими тенденциями. Ход процессов показывает, что Пашинян, пользуясь растущей антироссийской атмосферой в обществе, продолжит процесс вывода страны из-под контроля Москвы как в военном, так и в политическом и экономическом плане. Но учитывая, что границы, военная промышленность и экономика Армении находятся под контролем Москвы, можно предположить, что антироссийская пропаганда Пашиняна возымеет другой эффект. То есть по мере отдаления Еревана от Москвы военное, экономическое и политическое давление России будет возрастать, что обернется большой катастрофой для армянской власти.

(Перевод: Фидан Мустафаева)