В Нахчыване созвана сессия Верховного Меджлиса (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов 6 января подписал решение о созыве девятой сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва, передает Trend.

"Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики на основании части I статьи 18 Конституции Нахчыванской Автономной Республики постановляет:

I. Созвать девятую сессию Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики 10 января 2023 года в 11:00 в городе Нахчыван.

II. Обсудить на сессии следующие вопросы:

1. Итоги социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики в 2022 году;

2. Утверждение бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год;

3. Утверждение бюджета государственного фонда социальной защиты на 2023 год;

4. Утверждение бюджета фонда страхования от безработицы на 2023 год.

III. На заседание приглашены руководители соответствующих организаций и представители государственных органов печати".