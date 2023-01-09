Один день Гейдара Алиева: 9 января - СПЕЦПРОЕКТ АМИ TREND (ФОТО)

АМИ Trend запускает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в ежедневной хронике.

9 января 1994 года. Гейдар Алиев встретился с группой азербайджанцев, проживающих за границей. Выступив перед участниками мероприятия, общенациональный лидер подчеркнул, что каждый человек, в жилах ко­торого течет азербайджан­ская кровь, должен разделять боль своей родины, помогать ей. Ибо у азербайджанцев нет другой родины, кроме Азербайджана. "Вы можете жить в Германии, и жить счастливо. Можете жить и во Франции, и в Америке. Быть богатыми, состоятельными. Но эти страны не могут стать ва­шей родиной. Это нельзя относить только к азербайджанцам. Родина каждой на­ции, каждого человека - его родная земля. Родина азербайджанцев - Азербайджан", - заявлял Гейдар Алиев.

По его словам, каждый азербайджанец дол­жен смотреть на Азербай­джан как на отчий дом. "Сво­ими обращениями я стрем­люсь пробудить у азербайджанцев, проживающих во всем мире - в Европе, Азии, Америке и других госу­дарствах - именно эти чувства. Стараюсь, про­будив эти чувства, привлечь этих людей в Азербайджан, добиться, чтобы они относились к Азербайджану, как к родине. Я не говорю, что все азербайджанцы мира должны переехать сюда. В этом нет необходимости. Я сторонник демократии, следовал и буду следовать этим путем. Пусть каждый живет там, где ему удобно, где его устраивает. Но каждый должен знать, что его родина - Азербайджан", - подчеркивал общенациональный лидер.

9 января 2000 года. Гейдар Алиев отбыл в Турцию с краткосрочным деловым визитом. В ходе церемонии официальной встречи в аэропорту Анкары общенациональный лидер отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном в высшей степени дружеские и братские. "Поэтому при решении многих вопросов - и мировых, международных вопросов, и вопросов в нашем регионе, для определения политики наших стран, государств или же конкретных мероприятий мы постоянно консультируемся, встречаемся. Эти консультации, встречи, переговоры выгодны для обеих сторон", - подчеркивал Гейдар Алиев.

В ходе переговоров с президентом Турции Сулейманом Демирелем общенациональный лидер заявил, что официальный Баку ценит поддержку Анкары. "Мы высоко ценим то, что Турция всегда защищает правое дело Азербайджа­на, решительно осуждает агрессию Армении против нашей республики", - отмечал Гейдар Алиев.

9 января 2001 года. В Баку с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. В ходе визита был подписан ряд азербайджано-российских документов, в том числе Бакинская декларация и Совместное заявление о принципах сотрудничества на Каспийском море. Говоря об этих документах, Гейдар Алиев отметил, что Бакинская декларация предусматривает меры по дальнейшему развитию дружественных отношений между Рос­сией и Азербайджаном. "Важным положением этого документа является то, что мы обязались поднять стратегическое парт­нерство между Азербайджа­ном и Россией на более высокий уровень", - подчеркивал общенациональный лидер.