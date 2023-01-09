Один день Гейдара Алиева: 9 января - СПЕЦПРОЕКТ АМИ TREND (ФОТО)

АМИ Trend запускает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в ежедневной хронике.
9 января 1994 года. Гейдар Алиев встретился с группой азербайджанцев, проживающих за границей. Выступив перед участниками мероприятия, общенациональный лидер подчеркнул, что каждый человек, в жилах которого течет азербайджанская кровь, должен разделять боль своей родины, помогать ей. Ибо у азербайджанцев нет другой родины, кроме Азербайджана. "Вы можете жить в Германии, и жить счастливо. Можете жить и во Франции, и в Америке. Быть богатыми, состоятельными. Но эти страны не могут стать вашей родиной. Это нельзя относить только к азербайджанцам. Родина каждой нации, каждого человека - его родная земля. Родина азербайджанцев - Азербайджан", - заявлял Гейдар Алиев.
По его словам, каждый азербайджанец должен смотреть на Азербайджан как на отчий дом. "Своими обращениями я стремлюсь пробудить у азербайджанцев, проживающих во всем мире - в Европе, Азии, Америке и других государствах - именно эти чувства. Стараюсь, пробудив эти чувства, привлечь этих людей в Азербайджан, добиться, чтобы они относились к Азербайджану, как к родине. Я не говорю, что все азербайджанцы мира должны переехать сюда. В этом нет необходимости. Я сторонник демократии, следовал и буду следовать этим путем. Пусть каждый живет там, где ему удобно, где его устраивает. Но каждый должен знать, что его родина - Азербайджан", - подчеркивал общенациональный лидер.
9 января 2000 года. Гейдар Алиев отбыл в Турцию с краткосрочным деловым визитом. В ходе церемонии официальной встречи в аэропорту Анкары общенациональный лидер отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном в высшей степени дружеские и братские. "Поэтому при решении многих вопросов - и мировых, международных вопросов, и вопросов в нашем регионе, для определения политики наших стран, государств или же конкретных мероприятий мы постоянно консультируемся, встречаемся. Эти консультации, встречи, переговоры выгодны для обеих сторон", - подчеркивал Гейдар Алиев.
В ходе переговоров с президентом Турции Сулейманом Демирелем общенациональный лидер заявил, что официальный Баку ценит поддержку Анкары. "Мы высоко ценим то, что Турция всегда защищает правое дело Азербайджана, решительно осуждает агрессию Армении против нашей республики", - отмечал Гейдар Алиев.
9 января 2001 года. В Баку с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. В ходе визита был подписан ряд азербайджано-российских документов, в том числе Бакинская декларация и Совместное заявление о принципах сотрудничества на Каспийском море. Говоря об этих документах, Гейдар Алиев отметил, что Бакинская декларация предусматривает меры по дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Азербайджаном. "Важным положением этого документа является то, что мы обязались поднять стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией на более высокий уровень", - подчеркивал общенациональный лидер.