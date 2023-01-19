БАКУ/Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с трагедией 20 Января.

"В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии и сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национальноосвободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении к Карабаху, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением. Сразу же после трагических событий, 21 января 1990 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев, демонстрируя свою солидарность с азербайджанским народом в Постоянном Представительстве Азербайджана в Москве, резко осудил это преступление, совершенное против азербайджанского народа, и потребовал политико-правовой оценки этой резни и наказания виновных. На специальном заседании Милли Меджлиса (Парламента), состоявшемся в феврале 1994 года, зверское убийство невинных людей 20 января 1990 года было оценено как военная агрессия и преступление, а в марте 1994 года было принято постановление «О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года». 20 января - объявлен Национальным днём траура.

Трагедия 20 января оказала решающее влияние на формирование национальной идентичности Азербайджана и явилась поворотным моментом в восстановлении государственной независимости Азербайджана. Азербайджанский народ, подвергшийся 33 года назад военной, политической и моральной агрессии со стороны советского режима, показал свою приверженность историческим традициям борьбы. В тот кровавый день дети Родины, отдавшие свои жизни ради защиты справедливости, вписали яркую страницу в анналы героизма нашего народа. 20 января 1990 года, вошедшего в нашу историю как день национальной гордости наряду с трагедией, азербайджанский народ заявил всему миру, что он достоин жить свободно, суверенно и независимо. Несмотря на то, что прошло уже 33 года, событиям 20 января, по своему характеру и масштабам являющимся одним из самых страшных преступлений, совершенных в XX веке, в котором были грубо нарушены все международно-правовые документы, не дана международная правовая оценка. Руководство бывшего Советского Союза несет прямую ответственность за это преступление.

Согласно международному праву, инцидент 20 января должен быть квалифицирован как преступление против человечности, а его заказчики и исполнители должны быть наказаны. Сегодня души наших героев-шехидов, павших за независимость Азербайджана, а также за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, возрадовались. Отважная Азербайджанская Армия под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего освободила наши территории, которые в течение 30 лет были оккупированы врагом, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. На действия, предпринимаемые против независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и впредь будет дан достойный ответ. С глубокой скорбью чтим светлую память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, свободу нашего народа и независимость нашего государства", - говорится в заявлении.