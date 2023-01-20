В Израиле прошёл вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Израиле прошёл вечер памяти сотен невинных жертв трагического января 1990 года, когда в Баку были введены Советские войска для подавления мирной демонстрации протеста. Республика к тому времени была заполнена сотнями тысяч беженцев из Армении, Карабаха и других регионов Азербайджана, изгнанных армянскими сепаратистами с целью захвата и присвоения исконных азербайджанских территорий. Всем этим событиям предшествовали преступные действия армянских идеологов, подстрекавших к осуществлению бредовой идеи о «восстановлении Великой Армении».

О том, как начинался карабахский конфликт, повествуется в изданной ассоциацией «АзИз» книге известного израильского журналиста Давида Кона «Карабахский капкан».

Представляя свою книгу, бакинец Давид Кон (Вадим Корш), в частности, сказал, что, говоря о каком бы то ни было конфликте, следует начинать с его истоков, так как только корни конфликта могут дать ответ на извечный вопрос, кто виноват. При этом добавил, что он написал только о том, что видел и слышал, в чём принимал участие.

События, описанные в книге Давида Кона, привели к трагедии января 1990 года, когда в одну ночь в Баку были убиты 147 невинных людей, 744 человека получили тяжелые ранения, остались сотни инвалидов и сирот. Описывая те страшные события, Д.Кон добавил, что, будь у власти в то время такой сильный политик, как Гейдар Алиев, ничего подобного в Азербайджане не произошло бы. Далее Давид Кон рассказал о своей карьере в Баку, о том, как жили и трудились в Азербайджане евреи, никогда не знавшие притеснений ни в быту, ни в карьере.

Давид Кон рассказал, как в бытность начинающим журналистом в 80-е годы он неоднократно встречался с тогдашним Первым секретарём Азербайджана Гейдаром Алиевым. Журналист рассказал, каким мудрым и чутким человеком, неординарным и талантливым политиком был Гейдар Алиев, внимательно относящийся как к творческим людям, так и к профессионалам самых разных областей.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак отметил, что жертвой январских событий 90-го года в Баку пали невинные люди самых разных национальностей, среди которых были и евреи, отдавшие свои жизни ради свободы и демократии в Азербайджане. В этот вечер почтить память жертв января 90-года пришёл вице-мэр города Афулы, доктор Б.Юдис, член горсовета Геннадий Кипнис и другие сотрудники муниципалитета.

Вечер был организован международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз» при поддержке Азербайджанского Государственного Комитета по работе с диаспорой.