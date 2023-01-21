БАКУ /Trend/ - Тарифный совет Азербайджана определит размер платы за услуги, связанные с земельными участками.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона №646-VIQD Азербайджанской Республики от 29 ноября 2022 года "О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики".

Госуслуги, связанные с определением координат, подготовкой плана земельного участка, предоставляемые министерством экономики в лице Госслужбы по имущественным вопросам, будут оплачиваться в размере, определяемом Тарифным советом.

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Глава государства также подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве".

Согласно документу, часть вторая статьи 22 закона Азербайджанской Республики ”О Государственном

"Услуги по земельно-кадастровым работам, работам по мониторингу земель и землеустройству, осуществляемые по заказу государственных структур, муниципалитетов, юридических и физических лиц, составление документов по техническому кадастру и землеустройству (кадастровых карт и планово-картографических материалов) и выдача сведений и документов по этим работам (архивные справки, утвержденные копии технических документов), а также по подтверждению соответствия частных юридических и физических лиц, проводящих картографические работы, органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, за исключением работ, проводимых на основании государственного заказа, оплачиваются в размере, устанавливаемом органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти”.

(Перевод: Нубар Кулузаде)