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Полиция Тегерана не предпринимала никаких попыток предотвратить нападение на посольство Азербайджана

Политика Материалы 27 января 2023 12:14 (UTC +04:00)
Полиция Тегерана не предпринимала никаких попыток предотвратить нападение на посольство Азербайджана

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БАКУ/Trend/ - Полиция Тегерана не предпринимала никаких попыток предотвратить нападение на посольство Азербайджана, сообщил в пятницу Trend информированный источник.

В настоящее время никаких оперативных действий не наблюдается.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

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