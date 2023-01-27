БАКУ/Trend/ - Полиция Тегерана не предпринимала никаких попыток предотвратить нападение на посольство Азербайджана, сообщил в пятницу Trend информированный источник.

В настоящее время никаких оперативных действий не наблюдается.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.