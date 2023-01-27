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Словакия решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - МИД

Политика Материалы 27 января 2023 15:17 (UTC +04:00)
Словакия решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - МИД

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БАКУ/Trend/ - Словакия решительно осуждает сегодняшнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Словакии на странице в Twitter, передает Trend.

"Мы приносим наши искренние соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

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