Награждены сотрудники Конфедерации профсоюзов Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 30-летия Конфедерации профсоюзов Азербайджана постановляю:

За заслуги в развитии профсоюзного движения в Азербайджане наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Ахундову Эсмиру Алиашраф гызы

Алиева Ильгара Юсиф оглу

Асадова Мубариза Гадир оглу

Гусейнову Севду Энвер гызы

Сулейманову Гюльтекин Муса гызы

медалью «Терегги»

Агаева Керима Надир оглу

Агаева Сейфаддина Джулейхан оглу

Агаеву Афруз Мухаммедия гызы

Бабаева Алима Фехруз оглу

Бороеву Хамисат Сеидмухаммед гызы

Акберову Хокюму Гошуналы гызы

Алиева Абдула Тевеккюль оглу

Фарзалиеву Гюльнару Бахадур гызы

Гасанли Гадира Эльдар оглу

Халилова Джаваншира Тахмаз оглу

Исмаилова Векила Али оглу

Набиеву Назакет Мамед гызы

Нуруллаева Назима Акиф оглу

Паша Танрыверди Ахмед оглу

Рагимову Адилю Мухаммед гызы

Шабанову Самаю Джахангир гызы

Тагиева Бахтияра Аладдин оглу."