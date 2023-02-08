Азербайджанский народ помогает всем, чем может - посол Турции

БАКУ /Trend/ - Воистину, Азербайджан показал свое великодушие. Азербайджанский народ помогает всем, чем может, на что хватает сил и возможностей. Грузовые машины, заполненные гуманитарной помощью, которую собрали люди, уже на пути в Турцию. Мы очень благодарны.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время посещения 8 февраля Президентом Ильхамом Алиевым посольства Турецкой Республики в Азербайджане.

"Сегодня позвонили председатель Милли Меджлиса уважаемая Сахиба ханум, уважаемый премьер-министр Али Асадов и министр экономики Микаил Джаббаров. По Вашему поручению структуры интересуются, нужна ли помощь с транспортировкой, генераторами, трансформаторами, больничными принадлежностями. Мы продолжаем работать с ними в координации", - отметил посол.