Президент Ильхам Алиев: Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида

БАКУ /Trend/ - Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"С конца 2020 года тысячи иностранных дипломатов, журналистов, представителей НПО и политиков, в том числе из стран ДН, посетили освобожденные территории и стали свидетелями варварства, совершенного Арменией.

Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях за счет собственных финансовых ресурсов. В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на восстановительные работы около 4 млрд долларов США. В этом году мы планируем выделить на эти цели не менее 1,7 млрд долларов США. Мы строим новые города и села с нуля, применяя современное градостроительство и используя концепции «умный город» и «умная деревня». Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного развития и восстановления под руководством национальных властей.

Азербайджан из-за армянской оккупации входит в число наиболее сильно заминированных стран мира. Около 300 азербайджанцев были убиты или серьезно ранены в результате подрыва мин с момента окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года.

Учитывая огромное значение для страны гуманитарного разминирования, Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность установления специальной национальной Цели устойчивого развития. Азербайджан видит прямую связь между ЦУР и процессом разминирования, ибо мины замедляют процесс восстановления освобожденных территорий и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц. Азербайджан активно продвигает инициативу запуска 18-й ЦУР по разминированию. Мы приглашаем страны ДН поддержать эту инициативу", - сказал глава государства.