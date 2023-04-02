Помощник министра торговли США прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ/Trend/- Помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман прибыл с визитом в Азербайджан, передает в воскресенье Trend со ссылкой на посольство США в Баку.

Венкатараман, имеющий более чем 20-летний опыт работы в сфере международной торговли, на протяжении своей профессиональной карьеры консультировал частные компании, международные организации и правительство США. Он также посетит Турцию, Армению и Грузию. В ходе визита в Баку помощник министра торговли Венкатараман примет участие в Американо-азербайджанском форуме чистой и зеленой энергии вместе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, встретится с представителями компаний США и подчеркнет важность партнерства между США и Азербайджаном в области экономики и энергетики.