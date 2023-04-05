Председатель Верховного суда Инам Керимов представлен коллективу (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - 5 апреля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил коллективу председателя Верховного суда Инама Керимова.

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии представления Самир Нуриев сказал, что развитие современной судебной системы независимого Азербайджана в первую очередь связано с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Было доведено до внимания, что Конституция Азербайджанской Республики, подготовленная под руководством великого лидера, определила место судебной власти в разделении властей, основные принципы и условия осуществления правосудия.

Руководитель Администрации Президента отметил, что, успешно продолжая процесс строительства правового государства, Президент Ильхам Алиев еще более углубил реформы в судебно-правовой системе. Усовершенствована законодательная база, созданы новые региональные суды, в том числе коммерческие и административные, увеличена численность судей, усилена их социальная защита, модернизирована материально-техническая база судов – все эти комплексные меры способствовали дальнейшему укреплению независимость судов.

Самир Нуриев выразил уверенность в том, что Верховный суд и впредь будет усиливать свою деятельность в сфере развития институтов правосудия, осуществлять все необходимые меры для надежной защиты прав и свобод, не пожалеет усилий для обеспечения верховенства закона, пожелал успехов новоназначенному председателю и коллективу.