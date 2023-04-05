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Таджикско-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям - Эмомали Рахмон

Политика Материалы 5 апреля 2023 15:36 (UTC +04:00)
Таджикско-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям - Эмомали Рахмон

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БАКУ /Trend/ - Таджикско-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 5 апреля во время встречи один на один с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Душанбе.

"Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах.

Готов сегодня обсудить с Вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы.

Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания в нашей стране", - сказал Эмомали Рахмон.

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