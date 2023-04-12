ЦИК Азербайджана о представлении политпартиями финотчетов

БАКУ /Trend/ - Финансовые отчеты в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представили 39 политических партий.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня на заседании ЦИК заместитель председателя этой структуры Ровзат Гасымов.

По его словам, 38 из них представили свои отчеты в установленный для этого срок.

Гасымов отметил, что 20 политических партий на сегодня запаздывают с представлением отчета.

"Согласно законодательству, политические партии должны ежегодно представлять в ЦИК финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля", - добавил он.