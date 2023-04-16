Очередная провокация против Азербайджана на ЧЕ в Армении

БАКУ/Trend/- Армяне совершили очередную провокацию против Азербайджана на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

Так, на этот раз они порвали азербайджанский и турецкий флаги на ЧЕ в Армении.

Очевидно, что оставшись безнаказанными после демонстративного сожжения флага Азербайджана на открытии международного спортивного мероприятия, армяне позволяют себе продолжать нарушать международные нормы.

Это случай лишний раз доказывает, что против Армении должны быть применены санкции, эта страна должна быть лишена всех масштабных мероприятий.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.

В связи с этим фактом, являющимся воплощением ненависти и вражды в Армении к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения), 12.2, 324 (надругательство над Государственным флагом Азербайджанской Республики) УК АР.