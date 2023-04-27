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Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в России – Захарова

Политика Материалы 27 апреля 2023 14:01 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в России – Захарова

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БАКУ/Trend/ - Достигнута договоренность о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в России.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего еженедельного брифинга.

«Договоренность о такой встрече достигнута, а конкретная дата будет анонсирована позже», - сказала она.

Отметим, что ранее в МИД России заявили, что Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении в РФ.

Назначенная на декабрь прошлого года трехсторонняя встреча была сорвана армянской стороной.

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