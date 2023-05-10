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Президент Ильхам Алиев: Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы

Политика Материалы 10 мая 2023 12:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы

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БАКУ /Trend/ - Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы, и мы – его последователи, идем его путем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«В 2003 году накануне президентских выборов, обращаясь к народу, я сказал, что если мне будет оказано доверие, то я останусь верным политике Гейдара Алиева. Азербайджанский народ поверил мне, и я стою и буду стоять на своем слове. С 2003 года по настоящее время прошло почти 20 лет. Эти 20 лет были годами стремительного развития и прогресса. Азербайджан на протяжении многих лет после этого будет только и только развиваться», - отметил глава государства.

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