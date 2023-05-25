Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Королевства Таиланд генерал Праюта Чан-Очи направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

От имени правительства и народа Королевства Таиланд очень рад передать Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Между Таиландом и Азербайджаном более тридцати лет существуют дружеские отношения. Уверен, что наши связи и впредь будут укрепляться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, на благо наших стран и народов.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия, а также от своего имени искренне поздравляю Вас с 28 Мая – Днем независимости. За минувшие годы азербайджанская государственность прошла славный путь и превратилась в сильное государство, пользующееся авторитетом на международной арене. Благодаря Вашей успешной внутренней и внешней политике укрепились традиции государственности, развивалась экономика, обогатилась культура. Сегодня независимая Азербайджанская Республика является настоящим источником гордости для каждого гражданина Азербайджана.

2023 год является одним из самых знаменательных для Азербайджана. В этом году отмечается 100-летний юбилей великого сына Азербайджана и тюркского мира, основателя и архитектора независимого Азербайджанского государства, политического деятеля мирового масштаба, общенационального лидера Гейдара Алиева, который всем своим существом был привязан к Родине, народу. С возвращением Гейдара Алиева в Азербайджан возник перелом в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной жизни, международных отношениях страны и началась эпоха возрождения.

Также город Шуша - жемчужина Азербайджана была объявлена «Культурной столицей тюркского мира» на 2023 год. Благодаря Вашей несокрушимой воле, политической смелости, военной компетентности героическая Азербайджанская армия положила конец тридцатилетней оккупации и подарила Азербайджану и всем тюркским народам эти славные и исторические дни Победы.

Международный фонд тюркской культуры и наследия, созданный по инициативе Вашего превосходительства, в течение года реализует в Азербайджане и за рубежом различные проекты, посвященные 100-летию со дня рождения великого лидера и городу Шуша – венцу Карабаха.

В этой связи фонд провел различные мероприятия в странах тюркского мира с целью пропаганды культуры Азербайджана, донесения его исторических реалий, содействия взаимному культурному диалогу, и мы продолжаем наши усилия в этом направлении.

Еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным днем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, постоянных успехов в Вашей высшей государственной деятельности во имя развития Азербайджана, а народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в письме.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам глубокую признательность за Вашу личную поддержку и вклад в укрепление партнерства между Азербайджаном и Грузией. Нынешний год имеет особое значение, так как народ Азербайджана отмечает 100-летие дальновидного лидера Гейдара Алиева, внесшего важный вклад в прогресс и развитие страны.

Дорогой друг, мы с нетерпением ждем, что наше сотрудничество принесет еще большие успехи нашим странам, народам.

Желаю Вам мирного будущего, прогресса и успеха. Пусть Азербайджан и дальше процветает и развивается!" - говорится в письме.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Дирекция и многонациональный коллектив Объединенного института ядерных исследований поздравляют Вас с национальным праздником Азербайджана - Днём независимости.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить правительству Азербайджана и лично Вам, господин Президент, признательность за поддержку сотрудничества азербайджанских научных центров и университетов с нашей международной межправительственной организацией.

Наше современное партнерство базируется на прочных основах международного научно-технического взаимодействия, заложенных со дня основания института, и с каждым годом приобретает все большую значимость, что находит наглядное подтверждение в реализации исследовательских и образовательных программ Объединенного института ядерных исследований.

Являясь частью дружной семьи Объединенного института ядерных исследований, мы объединяем ученых разных стран во имя открытия новых научных горизонтов и технологического развития на благо всего человечества.

Высоко ценю вклад Азербайджана в поддержание и развитие международного сотрудничества в области фундаментальных и прикладных исследований и выражаю надежду, что наши совместные усилия и впредь будут способствовать взаимовыгодному научному партнерству.

Желаю Вам, глубокоуважаемый господин Президент, крепкого здоровья и дальнейших успехов, а народу Азербайджанской Республики - мира, благополучия и процветания!" - говорится в письме.