За последние 20 лет в Азербайджане обезврежено около 24 тыс преступных групп и банд – министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет обезврежено около 24 тысяч преступных групп и банд.

Об этом министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов сказал на торжественной церемонии, посвященной «Дню полиции» и выпуску курсантов 2022-2023 учебного года, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Министр отметил, что благодаря особому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева улучшены инфраструктура Министерства внутренних дел, в том числе материально-техническая база и обеспечение передовыми технологиями до уровня, соответствующего требованиям и нормам современной эпохи.

Он отметил, что осуществляются непрерывные меры по надежному обеспечению законных интересов, прав и свобод каждого человека, введены в действие многочисленные информационно-просветительские системы, которыми пользуются и граждане Азербайджана. Вилаят Эйвазов также обратил внимание на принятие системных мер для поднятия профессионализма полиции на качественно новый уровень, в том числе на создание специального учреждения, отвечающего всем профессиональным требованиям.

Он сообщил, что за последние 20 лет проведена непрерывная работа в сфере предупреждения, выявления, расследования преступлений, защиты законных интересов граждан, в том числе обезврежено около 24 000 преступных групп и банд, собрано более 22 000 единиц незаконного огнестрельного оружия, значительно сократилось количество противоправных деяний, совершенных с их применением. В среднем раскрыто 87 процентов преступлений, арестовано более 69 тысяч разыскиваемых обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 20 тонн наркотиков.