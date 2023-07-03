Глава МИД Малайзии посетит Азербайджан

ПУТРАДЖАЯ/Trend/ - Министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир посетит Азербайджан для участия в заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров иностранных дел, передает в понедельник Trend.

По его словам, данное мероприятие даст министрам иностранных дел Движения неприсоединения возможность обсудить вопросы, связанные с деятельностью организации.

Замбри Абдул Кадир выступит с заявлением, посвященным теме «Движение неприсоединения: единство и непоколебимость в противостоянии новым вызовам».

«Кроме того, я также проведу несколько двусторонних встреч со своими коллегами для обсуждения мер по укреплению двусторонних отношений и обмена мнениями по международным вопросам», - сказал он.

Отметим, что 5-6 июля в Баку состоится министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения.