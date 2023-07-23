Проведение глобального медиафорума в Шуше – важный месседж - Бора Байрактар

ШУША /Trend/ - Проведение глобального медиафорума в Шуше – важный месседж.

Как передает Trend, об этом сказал в воскресенье журналистам координатор TRT World Бора Байрактар в кулуарах форума.

"Место очень важно при организации таких форумов. Для меня одним из самых больших месседжей является то, что Глобальный медиафорум проходит в Шуше. Тот факт, что форум проходит в Шуше, важен тем, что приехали также журналисты, которые никогда не видели этого места и могут не знать, что это место освобождено от оккупации. Они все видят своими глазами", - сказал он.

Далее, Байрактар отметил, что традиционные медиа не потеряют своей актуальности.

"Раньше люди читали новости в газетах, потом слушали по радио, смотрели по телевидению, а сейчас в основном следят в онлайн-ресурсах. Это не означает, что традиционные медиа потерпели неудачу, просто они должны быть представлены в другом формате. Но важна и платформа, с которой поступает информация. Насколько точную информацию люди могут получить из TikTok, Instagram и подобных социальных сетей? Насколько ответственно подходят к этой работе? Я думаю, что традиционные медиа приобретут еще большую актуальность в то время, когда существует много дезинформации", - добавил он.

Отметим, что с 21 по 23 июля прошел Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходил по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимали участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников были 60 руководителей и представителей местных СМИ.