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В Азербайджане установлена плата за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта

Политика Материалы 9 августа 2023 15:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане установлена плата за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Установлен размер платы за услуги по сопровождению крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства автомобилями охраны, сопровождения и определения маршрута движения.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, размер платы за обслуживание в зависимости от сопровождения крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства автомобилями охраны и сопровождения и определения маршрута движения будет составлять:

- за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства автомобилями охраны (за 1 километр) - 1,49 маната;

- за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства автомобилями сопровождения (за 1 километр) - 1,68 маната;

- за определение маршрута движения - 30 манат.

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