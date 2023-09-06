Председатель парламента Словакии посетил Физули (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом 6 сентября прибыла в Физулинский международный аэропорт.

Как сообщает Trend, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал гостей об аэропорте. Он сообщил, что Физулинский международный аэропорт, именуемый воздушными воротами Карабаха, построен на самом современном уровне. Аэропорт может принимать воздушные суда любого типа. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3000, а ширина – 60 метров. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать по меньшей мере 200 пассажиров в час.

Эмин Гусейнов также проинформировал словацких гостей о проделанных и предстоящих работах в Физули. По его словам, в Генеральном плане предусмотрено доведение до 2040 года административной территории города Физули до 1943 гектаров, а численности населения – до 50 тысяч человек. Для обеспечения удобных и современных условий жизни в городе будут построены средне- и малоэтажные жилые здания, индивидуальные дома с приусадебными участками, созданы учреждения образования, здравоохранения, культуры, производственные предприятия, зоны рекреационного и другого назначения.

До внимания членов делегации было доведено, что строящийся Государственным агентством жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) жилой комплекс общей площадью 8,9 гектара состоит из 38 зданий. В четырех-, пяти-, шести- и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир. Из них 318 – двухкомнатные, 430 – трехкомнатные, 98 – четырехкомнатные. Все здания будут обеспечены подземными автопарковками и лифтами. Строительные работы планируется завершить до конца 2023 года.

Участники поездки ознакомились со следами армянского варварства в городе Физули. Гости были подробно проинформированы о преступлениях, совершенных армянами против нашей страны в период 30-летней оккупации. Было отмечено, что армяне разрушили все дома, социальные объекты, уничтожили хозяйства. Кроме того, была предоставлена информация о загрязнении территорий минами со стороны Армении и проводимых сегодня работах по разминированию.

Отметим, что 6 сентября делегация, возглавляемая Борисом Колларом, также посетит Шушу и Агдам. Делегацию сопровождают депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-словацким межпарламентским связям Анар Мамедов, посол Словакии в нашей стране Милан Лайчак и другие официальные лица.

Напомним, что это второй визит Бориса Коллара в Азербайджан в этом году. Ранее он посещал нашу страну 17 мая. В прошлом же году, 11 июня, он побывал в Шуше и Физули.