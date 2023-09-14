МИД Азербайджана ответил Армении

БАКУ/Trend/- Представление результатов мер, предпринятых Азербайджаном в ответ на очередные провокации против территориальной целостности и суверенитета страны в сентябре прошлого года, а также в мае и ноябре 2021 года, как "оккупация" территорий Армении, является составной частью политической авантюры армянской стороны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на заявление МИД Армении от 13 сентября.

Было отмечено, что Армения, удерживавшая суверенные земли Азербайджана под оккупацией в течение почти 30 лет, несмотря на итоги Отечественной войны 2020 года и вопреки трехстороннему заявлению, до сих пор не передала 8 принадлежащих Азербайджану сел, а также не вывела свои вооруженные силы, которые совершают постоянные военные провокации, с азербайджанских территорий, что является не только примером мошенничества, но и искажением реальности.

"Всем известно, что армянская сторона с гордостью говорит о преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев, включая Ходжалинский геноцид, в отличие от Азербайджана, который должным образом расследовал нарушения международного гуманитарного права во время войны и военных операций, ведет расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении подобных случаев.

Источником серьезной угрозы являются попытки армянской стороны, ставящей под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в своих ссылках на Карабахский регион, скрыть сосредоточение сил в регионе и отвлечь внимание от провокационных действий, которые Армения может предпринять в любой момент.

Главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на словах и на деле, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий, прекращение реваншистской политики и действий", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана.