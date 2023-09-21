Стали известны вопросы, обсужденные с представителями армянских жителей Карабаха в Евлахе

БАКУ/Trend/ - По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В качестве участника на встрече присутствовал руководитель российской стороны Российско-турецкого совместного мониторингового центра контр-адмирал Олег Семенов.

На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции.

Кроме того, была подчеркнута важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.

Достигнута договоренность о проведении в скором времени очередной встречи.