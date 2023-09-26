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Администрация Президента Азербайджана об отправке медикаментов в помощь пострадавшим в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

Политика Материалы 26 сентября 2023 00:40 (UTC +04:00)
Администрация Президента Азербайджана об отправке медикаментов в помощь пострадавшим в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

Как передает Trend со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджанской Республики, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.

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