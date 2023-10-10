Развитие транспортных коридоров может стать пунктом объединения интересов на Южном Кавказе - Генсек СВМДА

ШУША /Trend/ - Развитие эффективных транспортных коридоров может стать пунктом объединения интересов на Южном Кавказе.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о возможном участии СВМДА в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, Сарыбай отметил, что Армения за пределами организации, поэтому СВМДА не может играть какую-либо посредническую роль в этом процессе.

"Вместе с тем мы понимаем, что когда речь идет о многосторонней дипломатии, нам нужно знать, какой вклад могут привнести внешние партнеры. Я думаю, что развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров может стать пунктом объединения интересов целого региона", - подчеркнул он.

Отметим, что СВМДА - это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Первый саммит СВМДА прошел в 2002 году.

На саммите в октябре 2022 года было заявлено о начале трансформации СВМДА в региональную организацию.