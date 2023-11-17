США в мировой истории не принесли стабильности и развития ни одной стране - депутат

БАКУ /Trend/ - США, установив гегемонию в мире, дестабилизируя страны, привыкли к разрушению их экономики и получению от этого огромной прибыли. Если обратить внимание на последние 60 лет мировой истории, можно увидеть, что автором войн и переворотов, произошедших в мире, были именно США. Соединенные Штаты входят в суверенные страны под разными предлогами и названиями, тем самым приносят с собой катастрофы. США в мировой истории не принесли стабильности и развития ни одной стране. Достаточно взглянуть на войны во Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии и странах Африки, чтобы убедиться в этом наглядно.

Об этом в пятницу Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

"Мы стали свидетелями оранжевых революций и последствий арабской весны, созданных Соединенными Штатами во имя поддержки демократии. Сегодня сценарий бомбежки Украины, Газы расчерчен в США, и благодаря его прямой поддержке массовые убийства продолжаются. Это ведет к разрушению такой страны с большой экономикой, как Украина. США посеяли семена вражды на всю жизнь между двумя братскими народами.

Таким образом, мы видим, что там, где есть США - всегда катастрофы. США развязывают войны, а затем продают свое оружие, в том числе, дорогостоящие энергоресурсы, воспользовавшись трагедиями, которые они создали в арабских странах, разграбив энергоресурсы и получают миллиарды долларов прибыли. Поэтому им не нужен сильный Азербайджан, который за последние 60 лет мировой истории своими силами освободил свои земли от оккупации", - отметил депутат.

По его словам, Азербайджан не нуждается в помощи США.

"Мы смогли построить свою экономику и ни от кого не зависим, открыто говорим каждому о своей позиции и не принимаем ничьего диктата.

США были несправедливы по отношению к Азербайджану с первых лет нашей независимости. Так, в 1992 году, несмотря на оккупацию наших земель Арменией, была принята 907-я поправка к акту поддержки свободы, выставляющая Азербайджан оккупантом. Тем самым, была приостановлена помощь США Азербайджану. Эта поправка оставалась в силе в течение 10 лет, и Азербайджан был единственным государством на пространстве СНГ, которое не получало помощи от США. Это свидетельствовало о том, что руководство США было инструментом в руках армянского лобби. Потому что против Азербайджана был предпринят несправедливый шаг, противоречащий международному праву. Сейчас США по заказу армянских лоббистов в Конгрессе ведут предвзятые дискуссии против Азербайджана и хотят вновь предпринять несправедливые шаги. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен публично заявил Баку, что США прекратят оказывать военную помощь Азербайджану и не будут нормализовывать отношения до тех пор, пока не будет достигнут мирный прогресс с Арменией", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что заявление О'Брайена несправедливо, потому что речь идет об азербайджанских территориях.

"Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и выступает за подписание с Арменией мирного договора, основанного на международном праве. Армения же, злоупотребляя западной платформой, пытается получить преимущество в переговорах и реализовать свои гнусные намерения. Но, и Запад, и Армения должны помнить, что сегодняшний Азербайджан - это не Азербайджан 90-х годов.

Сегодня Азербайджанское государство способно отстаивать свою справедливую позицию и требует, чтобы подписание мирного договора с Арменией осуществлялось на основе международного права. Так, в мирном договоре должны быть отражены вопросы возвращения на родину 250 тысяч азербайджанцев, насильственно депортированных из Армении в 80-е годы, и тема оставшихся под оккупацией Армении анклавов. Если мы говорим о постоянном мире, то никакие вопросы, которые могут представлять угрозу в будущем, не должны оставаться на повестке дня. Поэтому мирный договор, который будет подписан между Азербайджаном и Арменией, должен однозначно основываться на международном праве и подписываться на основе взаимного уважения. Хочу также отметить, что США и Запад должны отказаться от риторики давления на Азербайджан, веря в ложь Армении. Заставить под давлением подписать мирный договор - невозможно. Мир должен быть принят на основе взаимного согласия", - сказал А.Бадамов.

Он упомянул, что если бы США и Запад уважали международное право и поддерживали справедливость, то за 28 лет нашли бы метод давления на Армению для исполнения резолюций ООН.

"Именно в результате подобного бездействия наши земли оставались оккупированными в течение 30 лет, и война вновь стала неизбежной. Мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан в кратчайшие сроки, если те, кто поддерживает Армению и вооружает ее, будут уважительно относиться к международному праву и займут справедливую позицию.

Официальные лица США не могут отвести нас от правого пути, используя предвзятые заявления и угрозы. Также наше государство должно пересмотреть деятельность институтов США в нашей стране. Потому что, если сегодня они открыто выступают с заявлениями в наш адрес, полными давления, вполне ожидаемо, что в будущем будут предприняты шаги для подрыва политической стабильности в нашей стране. Поэтому деятельность международных организаций, журналистов, агентурной сети, связанных с США, в нашей стране должна быть запрещена", - добавил депутат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!