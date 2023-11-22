Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОИС подготовку к саммиту организации

БАКУ /Trend/ - 22 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены текущая повестка сотрудничества и перспективы связей между Азербайджаном и ОИС, вопросы подготовки к предстоящему в следующем году саммиту ОИС и другим мероприятиям высокого уровня, планы нашей страны в этом контексте, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил тесное сотрудничество, налаженное с организацией. Генеральный секретарь в свою очередь сказал, что открытие в Баку Центра труда ОИС в рамках 5-й Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию связей в рамках организации.

Было отмечено, что совместная работа будет способствовать расширению сотрудничества стран-членов в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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