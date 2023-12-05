Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Не исключено, что на Тель-Авив усилится международное давление - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

Политика Материалы 5 декабря 2023 09:10 (UTC +04:00)
Не исключено, что на Тель-Авив усилится международное давление - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Не исключено, что на фоне военных действий Израиля в Газе, усилится международное давление на Тель-Авив.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал телеканалу ARB 24 заместитель директора АМИ Trend глава медиа-платформы Turkic.World, политолог Руфиз Хафизоглу.

Р.Хафизоглу отметил, что, несмотря на интенсивные военные действия, Израиль не смог достичь поставленных целей. Он также подчеркнул, что гибель 16 тысяч мирных жителей в результате военных действий серьезно подорвала международную репутацию Израиля.

"Продолжение конфликта в первую очередь приводит к потерям среди мирных жителей. Уже в самом Израиле звучат резкие протесты против военных действий в Газе", - добавил Р.Хафизоглу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости