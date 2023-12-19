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Зарегистрированы полномочные представители партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах

Политика Материалы 19 декабря 2023 16:18 (UTC +04:00)
Зарегистрированы полномочные представители партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы полномочные представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает во вторник Trend, решение об этом было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата партии Тахир Будагов и заместитель председателя партии - заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов зарегистрированы полномочными представителями на внеочередных президентских выборах.

Заместитель руководителя Центрального аппарата ПЕА Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

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