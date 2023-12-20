Турция предпринимает серьезные шаги для установления мира на Ближнем Востоке - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турция предпринимает серьезные шаги для установления мира на Ближнем Востоке.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил телеканалу ARB 24 заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы "Тюркский мир" (Turkic.World), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

"Шаги, предпринятые Турцией для достижения прекращения огня в регионе, неоценимы. Но Израиль не принимает ни одного из этих давлений. Я думаю, что, хоть Турция и играет важную роль в урегулировании конфликта, ожидается, что на переднем плане будет Катар, а на втором - Египет", - отметил Р.Хафизоглу.

По словам эксперта, несмотря на то, что сегодня Соединенные Штаты поддерживают Израиль в связи с событиями в Газе, на самом деле между администрацией Джо Байдена и правительством Биньямина Нетаньяху существует серьезное недопонимание.

"США хотели, чтобы конфликт в Газе закончился к 2024 году. Однако правительство Израиля игнорирует эти призывы. Международное давление на Израиль будет усиливаться с каждым днем", - подчеркнул Р.Хафизоглу.

Политический обозреватель также заявил, что Франция не имеет исторического опыта решения конфликта.

"Франция всегда была одной из сторон конфликта. Благодаря Эмманюэлю Макрону, который ведет себя как армянский парламентарий, Франция никогда не сможет получить этот опыт. Сегодня Франция остается нейтральной в вопросе о Газе, но именно молчание ведет к тому, что проблема Газы заканчивается трагедией", - добавил Р.Хафизоглу.

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