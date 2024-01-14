Азербайджанская армия продолжает вести службу в любых погодных условиях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Инженерные войска Азербайджанской Армии во взаимодействии с другими государственными структурами расчищают от снежного покрова и обеспечивают поддержание в рабочем состоянии путей обеспечения наших подразделений, несущих службу в труднопроходимой горной местности на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, продолжается осуществление необходимых мероприятий по инженерному обеспечению, проводимых в целях поддержания высокого уровня служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, при любых погодных условиях, а также для обеспечения безопасного и непрерывного движения колонн автомобилей и военной техники.