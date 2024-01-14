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Азербайджанская армия продолжает вести службу в любых погодных условиях (ВИДЕО)

Политика Материалы 14 января 2024 14:37 (UTC +04:00)
Азербайджанская армия продолжает вести службу в любых погодных условиях (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Инженерные войска Азербайджанской Армии во взаимодействии с другими государственными структурами расчищают от снежного покрова и обеспечивают поддержание в рабочем состоянии путей обеспечения наших подразделений, несущих службу в труднопроходимой горной местности на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, продолжается осуществление необходимых мероприятий по инженерному обеспечению, проводимых в целях поддержания высокого уровня служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, при любых погодных условиях, а также для обеспечения безопасного и непрерывного движения колонн автомобилей и военной техники.

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