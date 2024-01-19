Сжигание Францией культурных мостов с Азербайджаном – самое последнее дело - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Сжигание Францией культурных мостов с Азербайджаном – самое последнее дело.

Как сообщает Trend, об этом в интервью французской газете Le Monde заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, осудивший акт вандализма, совершенный 30 декабря прошлого года в отношении установленного в 2017 году во французском Эвиане памятника азербайджанской поэтессе XIX века Хуршудбану Натаван.

Ссылаясь на вызывающее недоумение и глубокое разочарование безрассудное поведение Франции в отношении Азербайджана, представитель Президента Азербайджана отметил, что "впервые в истории наших отношений с зарубежными государствами какая-то страна принимает такое количество предвзятых резолюций, которые не основаны на наших двусторонних отношениях, а принимаются под давлением армянской диаспоры".

В публикации, посвященной продолжающемуся дипломатическому кризису в отношениях между Парижем и Баку, также упоминается принятый Милли Меджлисом 18 января нынешнего года призыв к правительству Азербайджана прервать все экономические связи с Францией в качестве протестной реакции на принятую за день до этого Сенатом Франции очередную антиазербайджанскую резолюцию.

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