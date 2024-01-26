Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать представители всех стран-членов ОТГ

Политика Материалы 26 января 2024 14:25 (UTC +04:00)
За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать представители всех стран-членов ОТГ

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать представители всех стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, об этом secki-2024.az сказал руководитель миссии ОТГ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Дастан Урманбетов.

По его словам, в настоящее время уточняются список наблюдателей и программа деятельности миссии.

Наблюдательная миссия ОТГ будет находиться в Азербайджане с 4 по 8 февраля.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости