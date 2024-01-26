За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать представители всех стран-членов ОТГ

БАКУ /Trend/ - За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать представители всех стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, об этом secki-2024.az сказал руководитель миссии ОТГ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Дастан Урманбетов.

По его словам, в настоящее время уточняются список наблюдателей и программа деятельности миссии.

Наблюдательная миссия ОТГ будет находиться в Азербайджане с 4 по 8 февраля.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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