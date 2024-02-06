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Завтрашние президентские выборы важны для азербайджанского народа - Мазахир Панахов

Политика Материалы 6 февраля 2024 14:57 (UTC +04:00)
Завтрашние президентские выборы важны для азербайджанского народа - Мазахир Панахов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Завтрашние президентские выборы важны для азербайджанского народа, потому что впервые пройдут на всей территории Азербайджана, признанной на международном уровне.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил на пресс-конференции для журналистов председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он заявил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут действовать 26 избирательных пунктов.

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