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В Азербайджане лицам, не имеющим возможности прибыть в избирательные пункты, будут доставлены урны для голосования

Политика Материалы 6 февраля 2024 15:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане лицам, не имеющим возможности прибыть в избирательные пункты, будут доставлены урны для голосования

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Избирателям, чьи имена указаны в списке избирателей, но не имеющим возможности прийти на избирательные участки, согласно Избирательному кодексу, будут доставлены переносные урны для голосования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил на пресс-конференции для журналистов председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Доставка этих урн должна осуществляться под наблюдением и обеспечиваться их безопасность.

После завершения голосования, переносные урны вскрываются и проводится первичный подсчет", - добавил М.Панахов.

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