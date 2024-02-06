В Азербайджане лицам, не имеющим возможности прибыть в избирательные пункты, будут доставлены урны для голосования

БАКУ /Trend/ - Избирателям, чьи имена указаны в списке избирателей, но не имеющим возможности прийти на избирательные участки, согласно Избирательному кодексу, будут доставлены переносные урны для голосования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил на пресс-конференции для журналистов председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Доставка этих урн должна осуществляться под наблюдением и обеспечиваться их безопасность.

После завершения голосования, переносные урны вскрываются и проводится первичный подсчет", - добавил М.Панахов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!.