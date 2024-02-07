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Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2024 11:08 (UTC +04:00)
Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова 7 февраля проголосовала на избирательном участке №11 Наримановского первого избирательного округа №19.

Как сообщает в среду Trend, за ходом голосования на участке следят международные и местные наблюдатели.

С утра на избирательном участке №11 наблюдается высокая активность избирателей.

На участке зарегистрировано 1 493 избирателя, из них 26 человек получили открепительные удостоверения.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана проголосовала на президентских выборах (ФОТО)
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