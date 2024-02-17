Премьер-министр Узбекистана поздравил Али Асадова

БАКУ /Trend/ - Председатель Кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Об этом в субботу Trend сообщили в Кабмине Азербайджана.

Было отмечено, что А.Арипов поздравил А.Асадова с назначением на должность премьер-министра Азербайджанской Республики и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

"В письме выражается надежда на тесное сотрудничество в реализации важных задач, поставленных главами государств перед правительствами двух стран с целью дальнейшего развития азербайджано-узбекских отношений дружбы, братства и стратегического партнерства.

А.Арипов также отметил, что уверен в последовательной реализации достигнутых договоренностей в транспортно-логистической, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении Кабмина Азербайджана.

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