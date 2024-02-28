Назначен новый завотделом по гуманитарным вопросам Аппарата Кабмина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Произведено новое назначение на должность заведующего отделом по гуманитарным вопросам Аппарата Кабинета министров Азербайджана.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

На эту должность назначен Арасту Габиббейли.

С 9 июля 2018 года он занимал должность начальника Секретариата премьер-министра Азербайджанской Республики.

Напомним, что Арасту Габиббейли - сын президента Национальной академии наук Азербайджана Исы Габиббейли.

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