Официальный Баку отверг резолюцию Европарламента

БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем и отвергаем ежегодный доклад Европарламента о реализации общей внешней политики и политики безопасности, в котором содержатся положения, направленные против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя принятую резолюцию по ежегодному докдаду "О реализации общей внешней политики и политики безопасности", подготовленной комитетом по международным отношениям Европарламента.

"Эти положения, являющиеся составной частью клеветнической кампании против Азербайджана, в которых все факты искажены, совершенно необоснованны. Они вызывают серьезные вопросы относительно будущего общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза.

К сожалению, этот доклад, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, также показывает, насколько члены Европейского парламента являются пленниками популистской политики, а также насколько они далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону", - сказал А.Гаджизаде.

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