Мы работаем над согласованием нового рамочного документа по сотрудничеству между НАТО и Азербайджаном - Столтенберг

БАКУ /Trend/ - Мы работаем над согласованием нового рамочного документа по сотрудничеству между НАТО и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил посетивший с официальным визитом Азербайджан генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В этом документе основное внимание будет уделено вопросам совместной деятельности, и главной целью здесь является работа по адаптации Вооружённых сил Азербайджана к стандартам НАТО. Мы также уделяем внимание вопросам военного образования. Это будет способствовать развитию взаимной деятельности между сторонами. В то же время мы рассматриваем и другие направления, где мы можем развивать наше сотрудничество в будущем. Все это еще больше сблизит стороны, и я думаю, что это будет взаимовыгодно", - сказал генсек НАТО.